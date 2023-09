Un patient meurt après avoir contracté le botulisme, à Bordeaux

Le botulisme a fait un mort : un des clients passés la semaine dernière par le Tchin Tchin Wine Bar, en centre-ville de Bordeaux. L'information est communiquée dans un bulletin urgent de la Direction générale de la santé , publié ce mardi soir.

Selon ce bulletin, huit personnes sont actuellement hospitalisées à Bordeaux et en Île-de-France. Sept d'entre elles sont en réanimation ou en unité de surveillance continue. Et un des patients n'a pas survécu, après avoir consommé entre lundi et dimanche dernier, des sardines en bocal, confectionnées par le restaurateur, dans cet établissement "très prisé de la clientèle anglo-saxonne".

Un médecin réanimateur du CHU de Bordeaux affirme sur X, l'ancien Twitter, que cette victime est décédée en région parisienne. Il évoque également un nouveau cas signalé en Espagne, toujours rattaché au "foyer bordelais". Et d'autres cas peuvent toujours apparaître, alerte la Direction générale de la santé.

Le botulisme se déclare jusqu'à quelques jours après la consommation d'aliments contaminés. Il se manifeste par des problèmes digestifs, une vision floue ou double, une sécheresse de la bouche accompagnée d'un défaut de déglutition, voire d'élocution et une paralysie plus ou moins forte des muscles.

Sur le plan sanitaire, des analyses sont toujours en cours pour confirmer l'origine de cette vaste intoxication alimentaire.