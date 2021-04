Un pharmacien Vauclusien arrête de vacciner sa patientèle à l'Astra Zeneca

Pharmacien à Bédarrides Antoine Garcin se défend d'être complotiste ou anti-vaccin, il est juste prudent, pragmatique. Sa décision il l’a prise au nom du ratio bénéfice risque. Pour lui la balance ne penche pas du bon côté. Il a d’ailleurs refusé de vacciner ses propres parents. «Je ne suis pas anti-vaccin » plaide-t-il « ni complotiste » mais le pharmacien estime qu’on ne devrait utiliser que les deux autres vaccins actuellement homologués et disponibles : le Pfizer et le Moderna.

Les réactions n’ont pas tardé

Président de l'Union des Syndicats de Pharmaciens d'officines de Vaucluse Philippe Bonnefoi de Vaison-la-Romaine rappelle que vacciner est un choix individuel mais que le vaccin est autorisé par les plus hautes autorités de santé, qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute son efficacité. Vacciner c’est s’assurer que les services de réanimation vont bientôt se désengorger.

Le bénéfice risque n'est pas une notion cynique

Ce fameux rapport bénéfice risque est une notion qu’on apprend dans les écoles de médecine et de pharmacie. Une évaluation nécessaire à la pratique de la médecine, qui doit être faite par le praticien mais dans le respect des consignes des plus hautes autorités sanitaires et de son serment d’Hippocrate. Vingt-neuf cas de thromboses avaient été recensés en France à la fin du mois de mars, 29 cas pour 1,4 million de personnes ayant reçu une dose du vaccin Astra Zeneca selon l'agence nationale de santé qui a recensé deux décès, un jeune homme de 24 ans et une femme de 38 ans.