Un physicien originaire de Paimpol en lice pour le prix de l'Inventeur européen

Mickaël Tanter et son binôme Mathias Fink travaillent depuis une trentaine d'années autour de l'imagerie médicale et de la thérapie par ultrasons. Ils ont notamment mis au point, avec leur équipe, un échographe ultra rapide - 10.000 images par seconde contre 50 en général - qui améliore les diagnostics de cancers, du sein et du foie en particulier. Une invention qui permet d'avoir moins recours aux biopsies.

C'est pour ce travail que le physicien breton, originaire de Paimpol (Côtes-d'Armor) est sélectionné parmi 15 finalistes pour le prix de l'Inventeur européen, dont la finale est prévue le 17 juin prochain. Il pourrait également obtenir un second prix grâce au vote du public, possible sur ce site.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

50% de biopsies en moins

Dans ses travaux, Mickaël Tanter, directeur de recherches à l'INSERM, s'est appuyé sur la palpation, largement utilisée par les médecins pour la détection de maladies. La palpation que le physicien cherche à remplacer : "Ce qu'on voulait faire avec Mathias Fink, c'est de trouver une méthode pour cartographier la dureté des tissus de manière beaucoup plus scientifique qu'une simple palpation intuitive du médecin", explique-t-il. Ils ont donc utilisé des ondes de cisaillement pour mettre en place leur projet. "Vous pouvez les voir lorsque vous tapez un peu à la surface de votre ventre et, pour les voir à l'intérieur du corps, il a fallu qu'on invente un échographe ultra rapide", précise le breton.

C'est cette étape qui permet de diminuer de moitié le nombre de biopsies, notamment pour le cancer du sein. "Vous faîtes une échographie standard et à un moment, l'appareil passe en mode ultra rapide et, en même temps, va palper à l'intérieur du corps. On a comme cela un diagnostic beaucoup plus pertinent", ajoute-t-il.

Des entreprises créées au profit de la recherche

Le physicien breton n'a pas choisi ses travaux au hasard, il rêvait de devenir médecin. "C'est une manière de combiner mes deux passions", sourit-il. Aujourd'hui, son laboratoire, composé uniquement de physiciens, travaille sur des outils à destination des médecins, dans le domaine du diagnostic du cancer, mais également des neurosciences, de la cardiologie et des maladies cardiovasculaires. "En utilisant les ondes ultrasonores, on va essayer de diagnostiquer, de dépister ou de traiter des maladies à distance avec de la chirurgie sans ouvrir le patient", détaille-t-il.

Mickaël Tanter a d'ailleurs développé plusieurs entreprises pour concrétiser ses recherches. "On voulait absolument que les recherches faites en laboratoire servent à quelque chose dans le monde de tous les jours et qu'elles aient un vrai impact dans la vie des patients."