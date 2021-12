D'ici un an (si tout va bien), ce sont deux nouveaux bâtiments qui seront sortis de terre à Reims, quartier Ste Anne : un centre maternel pur venir en aide à des mères en difficulté et un pôle de santé, qui viendra combler un peu la pénurie de médecins du quartier.

Un pôle de santé et un centre maternel verront le jour quartier Ste Anne à Reims

Pose de la première pierre des futurs pôle de santé et centre maternel Le Renouveau

C'est un gros chantier qui a commencé dans le quartier Ste Anne à Reims : l'association Rosace pilote la construction d'un centre maternel et d'un pôle de santé. Deux bâtiments construits face à face qui devraient voir le jour d'ici un an, pour un coût total d'environ 5 millions d'euros (3 pour le centre maternel et 2 pour le pôle santé).

4 médecins dans le pôle de santé

"Le pôle de santé sera un vrai plus pour le quartier Ste Anne", explique Roland d'Avezac, le Président de l'association Rosace, "Parce que c'est un quartier en déficit de praticiens. On ne sait pas bien pourquoi d'ailleurs, sans doute parce qu'il y a des siècles de ça, il y avait ici une léproserie". Ce pôle de santé comptera 4 médecins, mais aussi 7 infirmières et une sage-femme.

Le rez-de-chaussée du futur pôle de santé est déjà construit quartier Ste Anne © Radio France - Aurélie Jacquand

Le centre maternel actuel est vétuste

En face du pôle de santé donc, verra le jour le nouveau bâtiment du centre maternel "Le Renouveau", actuellement situé rue des Savoyards. "Nos locaux sont tellement vétustes que les femmes que l'on accueille n'ont pas très envie de rester", reconnaît Pascale Dufort, la directrice. Le centre maternel, qui existe dans le cadre de l'aide social à l'enfance, a pour vocation d'accueillir des femmes en difficulté, enceinte ou avec au moins un enfant de moins de 3 ans. Généralement ces femmes restent 6 mois dans le centre, le temps de se reconstruire.

"Dans nos vieux locaux, elles sont obligées de partager les pièces à vivre, mais aussi les sanitaires, ce qui donne lieu à des conflits", nous dit Pascale Dufort. Le nouveau bâtiment comptera 18 appartements indépendants et une vingtaine de personnes y travailleront 24h/24. "Et nous pourrons profiter de la présence du pôle de santé juste en face, notamment de la sage-femme", conclut la directrice du centre. Quant aux anciens locaux, rue des Savoyards, ils seront détruits.