Un pollinarium créé à Poitiers au parc de Blossac pour mieux traiter les allergies

Un pollinarium vient d'être créé dans le parc de Blossac à Poitiers. Différentes espèces de graminées, d'arbres et d'herbacées du Poitou y sont plantées pour étudier et alerter sur l'arrivée des pollens. Un moyen de traiter plus efficacement les allergies.

Le printemps arrive à petits pas et avec lui les pollens ne vont pas tarder eux aussi à se déployer au grand dam des nombreux allergiques. C'est justement pour étudier et détecter en temps réel ces pollens qu'un pollinarium Sentinelle vient d'être installé en janvier dans le parc de Blossac à Poitiers.

Les principales plantes allergisantes de la région ont été recensées puis plantées. Chaque jour, des jardiniers de la Ville de Poitiers, spécialement formés, observent les plantes pour détecter le début et la fin d’émission du pollen de chacune des espèces.

Charlotte Sauvion, est la responsable du pôle paysage à la direction espaces verts et porte le projet depuis ses débuts il y a deux ans. "On cultive des plantes dans un endroit très ensoleillé, à l'abri du vent. Dans des conditions un peu particulières car la pollinisation se fait un peu plus tôt que dans la nature et donc on a à peu près 72 heures d'avance sur les pollens qui vont sortir dans la nature", détaille-t-elle.

Le pollinarium sentinelle de Poitiers est un jardin scientifique non accessible au public © Radio France - Manon Derdevet

Un message d'information envoyé aux personnes allergiques

Les informations sont ensuite transmises à l'Association des pollinarium Sentinelle de France, Atmo Nouvelle-Aquitaine et à des allergologues. Ils informent à leur tour le public via un message d'information "Alerte Pollens" envoyé par mail. Tout le monde peut s'abonner. Cela permet un meilleur traitement des allergies."On est en amont de ce qui se passe dans la nature et on peut donner quel pollen arrive à quel moment", se réjouit Charlotte Sauvion.

L'idée c'est d'aider les personnes qui sont allergiques à cibler leur traitement et à les réduire dans la durée - Charlotte Sauvion

"Les personnes qui sont allergiques ne sont pas forcément allergiques à tout. L'idée c'est d'aider les personnes qui sont allergiques à cibler leur traitement et à les réduire dans la durée. Souvent, lorsque l'on est allergique, on va prendre un antihistaminique pendant 6 mois. Là l'idée c'est de le prendre au bon moment et de l'arrêter au bon moment." En France, 1 personne sur 4 est concernée par les allergies et dans 50% des cas, le pollen en est la cause.

Différentes espèces de graminées du Poitou dans un rayon de 50 kilomètres autour du pollinarium sont plantées © Radio France - Manon Derdevet

Les plantes allergènes du Poitou dans un rayon de 50 kilomètres

Le pollinarium compte 7 espèces de graminées, 2 espèces d’herbacées et 7 espèces d’arbres. Toutes récoltées dans la nature dans le Poitou. "Les espèces sont recensées dans un rayon de 50 kilomètres autour du pollinarium. Il ne servira pas qu'aux habitants de Poitiers ou de la communauté urbaine mais aussi à toutes les personnes qui sont à 50 kilomètres à la ronde", explique Charlotte Sauvion.

Plusieurs espèces d'une même plantes ont ainsi été cueillies aux quatre points cardinaux de ce périmètre afin d'étudier précisément toutes les variations et de donner l'alerte la plus précise possible.

Les premières informations de ce pollinarium seront transmises en janvier 2022. Il pourra ensuite fait l’objet de visiter pour mieux comprendre les pollens.