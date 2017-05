Un pompier des Bouches-du-Rhône remporte le concours Lépine grâce à une balise facilitant les secours

Il a reçu samedi le plus prestigieux prix du président de la République pour une balise lumineuse. Un objet qui pourra sauver des vies.

L'idée lui est venue pendant son travail. Un pompier de Salon de Provence a inventé une balise qui se fixe au mur des bâtiments et qui émet un flash lumineux visible à 10 kilomètres à la ronde. Ce signal lumineux pourrait permettre aux secours d'arriver plus vite sur les lieux d'un incendie ou d'un malaise.

Elle prévient elle-même les pompiers

Lors d'interventions depuis la caserne de Salon, Alexandre Defromont reconnait qu'il a lui même eu parfois des difficultés à localiser des victimes. Cette balise récompensée au Concours Lépine à Paris par le Prix du Président de la République est un objet connecté. Il peut se déclencher avec une télécommande ou une application sur un téléphone. Elle prévient les pompiers et donne les coordonnées GPS du lieu.

Le plus beau maintenant, ce serait de sauver des vies avec cette objet

Trois ans de travail

Aprés avoir travaillé pendant trois années sur sa balise, Alexandre Defromont dit avoir été surpris de recevoir le prix le plus prestigieux du concours. "Ca permettra de crédibiliser l'utilité de cet objet auprés du grand public, dit_il. C'est une grande fierté. Mais la plus belle chose serait d'équiper les 28 millions de foyers et sauver des vies".