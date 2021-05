Un "pré-Samu" mis en place à Montval-sur-Loir pour les interventions vitales

"À Montval, on est à 45 minutes du SMUR du Mans, ce qui peut poser problème dans des situations de détresse importante, comme un arrêt cardiaque ou une allergie grave". Si l'on en croit le responsable médical adjoint du Samu 72 Joël Pannetier, c'est à partir de ce constat qu'est né le projet d'EPMU (Équipe Para Médicale d'Urgence) au centre hospitalier de Château-du-Loir. Un véhicule "Samu 72 Infirmiers" sillonne, avec une infirmière et un aide-soignant ambulancier à son bord, les routes autour de Montval-sur-Loir pour intervenir avant l'arrivée du SAMU et administrer les premiers soins pour des urgences vitales.

Pour l'instant, le dispositif reste au stade expérimental et peut intervenir dans une cinquantaine de communes, toutes situées dans des zones où le Samu ne pourrait pas intervenir en moins d'une demi-heure. Mardi, l'équipe est notamment intervenue sur une urgence cardiaque : "on est arrivé près d'une demi-heure avant le Samu", explique Julien, infirmier et chargé de l'encadrement de l'équipe, "donc un bilan clinique trente minutes plus rapide, un électrocardiogramme trente minutes plus rapide... les éléments étaient plutôt rassurants pour le patient, mais dans l'hypothèse où il y aurait eu besoin de mettre en place une thérapeutique d'urgence, on aurait gagné trente minutes".

"Une sorte de pré-Samu"

L'équipe, pilotée par le médecin urgentiste du Mans via les appels au 15, ne se déploie pour le moment que la journée, entre 8h et 20h, mais l'objectif fixé est d'atteindre une présence 24h/24. Joël Pannetier insiste, "on ne se substitue pas à qui que ce soit, ni aux pompiers, ni aux ambulanciers privés, c'est un complément apporté au Samu pour les interventions d'urgence, une sorte de pré-Samu si l'on peut dire". Et toutes les pathologies ne sont pas concernées puisqu'un accouchement ou un avc, qui ne peuvent pas être traitées par un médicament ou une injection ne sont pas pris en compte. En revanche, "l'arrêt cardiaque, l'allergie grave ou quelqu'un qui se fracture un bras, on pourra envoyer l'équipe paramédicale pour soulager la douleur", poursuit le responsable du Samu 72.

S'il aucune urgence ne nécessite la présence de l'EPMU, l'équipe vient en renfort des personnels du centre hospitalier. Si le budget global d'un tel dispositif n'est pas encore chiffré, l'ARS Pays de la Loire accompagne sa mise en place à hauteur de 300 000 euros.

"Pas un soulagement", pour le maire

L'arrivée de ce type de renforts pourrait être bienvenue si la situation n'était pas si difficile au centre hospitalier : le départ du dernier médecin urgentiste, prévu pour le 1er juin, pourrait entériner la fermeture du service des urgences. "Ce n'est pas un soulagement, on ne peut pas se réjouir en même temps que l'annonce de fermeture" déplore le maire de Montval-sur-Loir Hervé Roncière. "On peut aussi supposer que ce dispositif est une option pour pallier à la difficulté de recrutement des urgentistes. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre et que le service d'urgences doit rester ouvert", poursuit l'élu.

Le maire doit rencontrer le préfet vendredi 7 mai dans l'après-midi pour évoquer le sujet. Un rassemblement de salariés, administrés, représentants du personnel ou élus locaux est également prévu devant la préfecture.