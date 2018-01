Laval, France

Après la grève du 20 octobre dernier, le personnel du centre hospitalier de Laval est de nouveau appelé à cesser le travail à partir de mercredi prochain. Un préavis de grève illimitée a été déposé par deux syndicats : la CGT et Force ouvrière, mais pas la Cfdt, majoritaire.

Alors que les urgences sont débordées depuis le début du mois, les syndicats revendiquent de meilleures conditions de travail. Le Niveau 2 du Hôpital en tension a été déclenché. C'est le niveau qui est juste avant l'activation du Plan blanc. Sur l'année 2017, les urgences ont enregistré une moyenne de 94 passages par jour. Depuis le début du mois, l'activité est du service est très importante avec des pointes à 125-130 passages par jour alors que les locaux des urgences rénovés en 1992 sont prévus pour une capacité de 65 personnes. Du coup, des patients se retrouvent à devoir patienter dans les couloirs des urgences et à attendre des heures avant d'être pris en charge. "L'intimité n'existe plus. La décence n'est plus qu'une notion. La confidentialité, la promiscuité sont de mise. la déshumanisation est la norme" écrivent la CGT et Force ouvrière dans leur communiqué de revendication.