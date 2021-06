Coronavirus : un premier cas de variant Delta confirmé en Bretagne

C'est le premier cas de variant Delta, appelé aussi variant indien, en Bretagne. Il a été confirmé par séquençage, indique ce vendredi 18 juin l'Agence régionale de santé. Elle précise qu'il y a quatre autres suspicions, quatre cas positifs au coronavirus avec a priori la même mutation que sur les souches du variant Delta. Ce sera confirmé ou pas là aussi après séquençage. Pour ces cinq cas, l'Agence régionale de santé renforce le traçage des cas contacts, il faut dire que le variant Delta est bien plus contagieux que la version originale. Selon le ministre de la Santé, Olivier Véran, le variant Delta représente actuellement "entre 2 et 4% des cas positifs" de Covid-19 dépistés en France.

Se vacciner au plus vite

Voilà une raison de plus pour l'ARS d'inciter les Bretons à se vacciner au plus vite, dès qu'ils le peuvent. "On a décalé la possibilité de faire la deuxième dose. On peut la faire dès la troisième semaine ou 49 jours après", explique Stéphane Mulliez, le directeur de l'Agence régionale de santé qui rappelle qu'il y a des créneaux disponibles et qui incite les Bretons à faire leur première injection avant de partir en vacances.

A ce jour, la Bretagne est en tête des régions de France pour sa couverture vaccinale. 51% de la population a reçu au moins une dose. 90% des bretons de plus de 65 ans sont notamment vaccinés.