Un premier cas de Covid-19 dans une maison de retraite de la mairie de Tours

La ville de Tours a été avisée ce lundi qu'un résident âgé d'une de ses quatre maisons de retraite médicalisées, gérées par le Centre communal d'action social, était atteint par le coronavirus. L'homme a été testé à l'hôpital. Son état n'inspirant pas de grandes inquiétudes pour l'instant, il est revenu dans sa chambre, qu'il partage avec sa femme qui elle n'est pas contaminée pour l'instant. Les deux sont confinés évidemment dans leur chambre. Ils font l'objet de surveillance accrue. Les personnels qui s'en occupent sont dotés de masques FFP2. Une équipe mobile du CHRU de Tours va venir tester les personnels qui les ont approché ces derniers jours.

Des mesures de confinement total dans les chambres depuis vendredi

La ville de Tours compte 355 résidents dans ses quatre Ehpad, et 250 salariés. Depuis ce vendredi, tous les résidents sont strictement confinés dans leur chambre. Les circuits d'approvisionnement ont été modifiés. Les personnes extérieures aux Ehpad ne peuvent plus entrer. Les personnels qui pouvaient jusque là aller dans plusieurs Ehpad et dans différents services sont maintenant attachés à un seul étage. Des masques chirurgicaux sont disponibles dans les établissements. Les personnels qui ne souhaitaient pas rentrer chez elles se sont vues proposer une chambre d'hôtel par la ville.

Des renforts de la cuisine centrale, des écoles, des crèches

La ville de Tours a aussi apporté des renforts dans les établissements médicalisés. Des membres de la cuisine centrale sont venus garnir les rangs des quatre cuisines des Ehpad. Du personnel de ménage est aussi amené à intervenir dans les maisons de retraite médicalisées, "pour les parties communes seulement" dit la première adjointe Marion Nicolay-Cabanne. Des infirmières du CCAS en retraite ont aussi été rappelées. Des infirmières et des auxiliaires de vie de crèches de la ville ont aussi été appelés pour venir soulager le personnel des Ehpad. "Cela représente quelques dizaines de personnes" précise Marion Nicolay-Cabanne.

à lire aussi Six cas de contamination avérés au sein de l'EHPAD du Parc à Chambray-lès-Tours

à lire aussi Le Conseil départemental d'Indre-et-Loire recherche parmi ses agents des volontaires pour aider les Ehpad