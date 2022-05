Un premier cas de variole du singe confirmé en Occitanie

Un premier cas d’infection par le virus Monkeypox (variole du singe) a été confirmé en Occitanie mardi 24 mai par Santé Publique France et le ministère de la santé et de la prévention.

SPUTNIK VIA AFP

Un homme résidant en Occitanie a été pris en charge médicalement et isolé dès la suspicion de son infection par le virus de la variole du singe. A ce stade, son état de santé n’inspire aucune inquiétude selon les autorités de santé. Une enquête épidémiologique est menée par les équipes de Santé Publique France et de l’ARS (agence régionale de santé) en lien avec le médecin traitant du patient infecté.

L'objectif est de recenser les personnes qui ont été en contact étroit avec l'homme infecté. Elles recevront de la part des autorités sanitaires les informations sur la conduite à tenir, afin de limiter la propagation du virus.

Cinq cas avérés en France

La France compte actuellement cinq cas avérés de variole du singe, indique ce mercredi mercredi la nouvelle ministre de la Santé Brigitte Bourguignon. Elle précise que la France dispose des stocks nécessaires pour vacciner les cas contact, comme le recommandent les autorités sanitaires. La ministre va discuter lundi prochain avec ses homologues européens des stratégies à adopter à propos de cette maladie.

Dans un avis rendu mardi, la Haute autorité de Santé a recommandé la vaccination des adultes, y compris des professionnels de santé, ayant eu un contact avec un malade.

A ce jour, les cas rapportés en Europe sont majoritairement bénins, et il n’y a pas de décès signalé. En France, les infections par ces virus font l’objet d’une surveillance pérenne par le dispositif de la déclaration obligatoire des maladies. Compte tenu des alertes européennes en cours, une surveillance renforcée est mise en œuvre par les équipes de Santé Publique France et des messages d’informations et d’alerte sont adressés aux professionnels de santé. Le point sur la situation épidémiologique est sur le site de Santé Publique France.