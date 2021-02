Coronavirus : un premier cas du variant brésilien détecté en Suisse

La Suisse a détecté un premier cas du variant brésilien du coronavirus sur son territoire annoncent mardi les autorités. "On est encore en train de clarifier d'où il est venu", a expliqué Virginie Masserey, de l'Office fédéral de la santé publique, lors d'une conférence de presse.

La contagiosité du variant brésilien serait plus élevée encore que les variants de Grande-Bretagne et d'Afrique du Sud. On ne sait pas si les vaccins sont aussi efficaces contre lui. Comme dans d'autres pays, les variants progressent rapidement en Suisse : plus de 4.400 cas, contre 2.700 la semaine dernière, précisent les autorités helvétiques. La Suisse, pays de quelque 8,6 millions d'habitants, compte plus de 8.900 morts du Covid-19.