Amiens, France

Alejandro Franco, professeur à l'Université Picardie Jules Verne et chercheur au CNRS à Amiens, vient de recevoir près de deux millions d'euros. Une subvention versée par l'European Research Council (Conseil européen de la Recherche) qui l'a récompensé fin 2017 pour son projet Artistic sur la fabrication de batteries rechargeables.

Des batteries qui durent plus longtemps

Le projet d'Alejandro Franco vise à développer une "plate-forme de simulation computationnelle de la fabrication des batteries Lithium-Ion". Plus concrètement, "ce projet va nous aider à améliorer les batteries de tous les jours", explique le professeur, "ça veut dire des batteries plus autonomes, donc utiliser le téléphone portable plus longtemps ou rouler plus longtemps en voiture électrique". Ce projet est au cœur de la transition énergétique et de la lutte contre l'obsolescence programmée, selon l'universitaire.

[PROJET #ARTISTIC] Lauréat de l'ERC Consolidator Grant, A. FRANCO, Prof UPJV-CNRS, a eu 1 subvention de 2 millions € pr le projet de recherche "ARTISTIC", développer 1 plate-forme de simulation computationnelle de la fabrication des batteries Lithium-Ionhttps://t.co/e7Uxnn76nEpic.twitter.com/LDCntTsfLY — UPJV (@upjv) October 23, 2018

Avec ces deux millions d'euros, il va pouvoir financer le projet de recherches qui doit durer cinq ans . L'argent "sert à _recruter des collaborateurs scientifiques_, des doctorants et des post-doctorants et ça sert aussi à acheter du matériel notamment un super-calculateur, un super-ordinateur à 100 000 euros", précise Alejandro Franco.

Un projet né au sein du Hub de l'énergie d'Amiens

Le professeur, originaire d'Argentine, enseigne depuis cinq ans à Amiens. Il tient à remercier l'UPJV qui lui a permis de travailler sur ce projet au sein des locaux du HUB de l'énergie à Amiens, inauguré il y a deux ans. "Le Hub c'est un outil extraordinaire qui donne des équipements expérimentaux qui sont très cruciaux, c'est le bon lieu", assure-t-il.