Un programme de dépistage du cancer du poumon bientôt expérimenté à Nice

Prévenir avant de guérir. Une équipe de chercheurs niçois a été sélectionnée avec trois autres expérimentations de dépistage du cancer du poumon, au niveau national. Le nom de code du projet : Da Capo, qui signifie "depuis le début". Le cancer du poumon est la première cause de mortalité par cancer dans les Alpes-Maritimes.

Etude grandeur nature

Un protocole qui a reçu le feu vert de la Haute autorité de santé et qui mêle prise de sang, scanner thoracique, et intelligence artificielle. "On n'y est pas encore, mais c'est une vraie nouveauté", s'enthousiasme le Professeur Charles Hugo Marquette, chef du service de pneumologie et de cancérologie du CHU de Nice et à la tête de ce projet. L'objectif : détecter la naissance d'un cancer à travers sa "signature biologique" afin de le traiter au plus tôt.

Concrètement, 2.600 patients vont être suivis dans ce programme, qui doit encore recevoir le feu vert du Comité d'éthique. Cette étude grandeur nature durera cinq ans, avant de devenir, peut-être, la référence en terme de dépistage au niveau national. Les patients suivis sont des fumeurs d'au moins un paquet par jour pendant 20 années consécutives.