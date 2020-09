Un quart des 374 élèves de l'école de Savignac contraints à l'isolement, à cause du coronavirus

Près d'une centaine d'élèves de l'école de Savignac sont contraints de s'isoler depuis le vendredi 25 septembre, et seront testés pour le coronavirus ce week-end et jusqu'à lundi ou mardi. Neuf étudiants ont été déclarés positifs à la Covid, mais un seul est réellement fiévreux, il a été hospitalisé vendredi soir mais devrait sortir en début de semaine, peut-être dès ce week-end. L'ensemble des cours sera assuré en visioconférence à partir de lundi et pendant deux semaines. Le directeur de l'école Richard Ginioux a décidé de généraliser les cours en visioconférence pour les 374 élèves "c'est quelque chose qu'on a expérimenté pendant le confinement, tous les professeurs ont été formés et le matériel a été affiné (...) cette centaine d'étudiants isolés sont tous en état de continuer les cours, donc les cours se feront en distanciel pour eux comme pour les autres."

Un premier cas diagnostiqué en milieu de semaine

La première contamination a été diagnostiquée en milieu de semaine, chez un élève qui ressentait quelques symptômes, et huit autres cas positifs à la covid ont été confirmés parmi sa trentaine de contacts. C'est aujourd'hui l'ensemble des contacts des neuf premiers contaminés qui doit s'isoler et subir un dépistage, soit près d'une centaine de personnes sur les 374 élèves. La deuxième vague de tests a débuté et se terminera mardi. Un seul élève est réellement malade : il a été hospitalisé dans la nuit à Périgueux, va déjà mieux ce samedi, et devrait sortir en début de semaine.