Un quart des Français ne se lave pas les mains après être passé aux toilettes

Les Français se classent une nouvelle fois parmi les champions d’Europe du manque d’hygiène. Bien plus, une étude récente confirme un relâchement des gestes barrières, après une amélioration au plus fort de la crise sanitaire.

L’épidémie de Covid-19 décroit et la propreté des Français aussi. Selon une étude Ifop publiée ce vendredi 15 octobre à l’occasion de la journée mondiale du lavage de main, seulement 3 Français sur 4 se lavent systématiquement les mains après être allés aux toilettes. Bien plus, l’étude qui compare les habitudes de 5.000 Européens, constate un relâchement global des gestes barrières.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Malgré une amélioration par rapport à ce que l’on pouvait observer avant la crise du Covid-19, les Français apparaissent en effet parmi les plus mauvais élèves d’Europe pour ce qui est du respect des règles d’hygiène des mains après être allés aux toilettes.

L’enquête montre que si la proportion d’adultes se lavant "systématiquement" les mains après être allés aux WC a un peu progressé dans l’hexagone par rapport à ce que l’Ifop pouvait mesurer quelques semaines avant le 1er confinement (+5 points entre janvier 2020 et septembre 2021), la France reste le pays où le respect de cette règle élémentaire d’hygiène est la moins répandue : 76%, contre 86% en Allemagne, 83% en Italie ou encore 82% au Royaume-Uni.

76% des Français déclarent se laver systématiquement les mains après être allés aux toilettes. - Ifop

Maigre consolation, ce sont nos voisins d'Outre-Manche qui ont globalement la pire hygiène des mains. Les Britanniques apparaissent les plus mauvais élèves d’Europe pour ce qui est du lavage des mains avant de passer à table (48%, contre une moyenne européenne de 60%). Meiux classés, les Français ont tout de même baissé la garde depuis le premier confinement. Seulement 55% d'entre eux se lavent les mains en rentrant à la maison contre 86% en mars dernier, 58% avant de passer à table (81% en mars 2020), 65% prennent le soin de le faire en descendant des transports en commun (70% en mars 2020).

Bise, poignées de mains… les Français se relâchent sur les gestes barrières

"’Ça y est, c'est fini, vous pouvez vous embrasser’ : le jour où je prononcerai ces mots, je serai un premier ministre heureux", a déclaré Jean Castex dans un tweet mardi 16 mars. Or, 18 mois après avoir été bannies des habitudes sociales, force est de constater que les Français comme leurs voisins n’ont pas attendu l’autorisation de leur gouvernement pour reprendre les embrassades et autres baisers sur la joue.

Au regard des résultats de cette enquête, la "bise" a déjà retrouvé une place prépondérante dans les rites de salutations des Français aussi bien dans leur cercle familial qu’amical. 65% des Français la pratique avec leurs proches amis ou collègues, soit une proportion, certes toujours en-deçà de ce qu’on l’on observer avant le premier confinement (91%), mais qui a quasiment doublé en six mois. De même, la pratique de la "bise" avec des inconnus est moins répandue (23%) mais elle a aussi doublé par rapport à mars 2021.

Un tiers des Français pratiquent la bise avec leur entourage. - Ifop

Les Français ont également réintégré la poignée de mains dans leur rite de salutation. 59% la pratique régulièrement avec des gens qu’ils connaissent, soit trois fois plus qu’il y a six mois. Même si ce rite de salutation est toujours plus faible que ce que l’on pouvait observer deux semaines avant le premier confinement (85%).

à lire aussi Journée mondiale du lavage des mains : le gel hydroalcoolique est entré dans les habitudes des Périgourdins

L’enquête a été menée en ligne du 21 au 27 septembre auprès de 5.039 adultes vivant en Allemagne, en Espagne, en France (1.009 Français), en Italie et au Royaume-Uni.