Un quart des fumeurs ont augmenté leur consommation pendant le confinement

Confinement et addictions ne semblent pas avoir fait bon ménage. C'est en tous cas ce qu'indiquent les résultats d'une étude publiée ce mercredi par Santé Publique France.

5 cigarettes en plus par jour en moyenne

Un fumeur sur quatre (27%) affirme avoir augmenté sa consommation pendant le confinement, en moyenne 5 cigarettes par jour en plus par rapport à d'habitude. C’est particulièrement le cas chez les 25-34 ans (41%), et chez ceux qui font du télétravail (37%). A contrario, un peu moins de 20% des fumeurs disent avoir diminué leur consommation.

Des chiffres qui vont à rebours de ce que l'on a pu observer ces derniers mois. Il y a un an quasiment jour pour jour, Santé Publique France se félicitait de voir que notre pays comptait 1 million de fumeurs en moins par rapport à 2017.

Les chiffres sont moins inquiétants en ce qui concerne l'alcool. Même avec le succès des fameux "apéros visio", près d'un quart des Français (24%) disent avoir moins bu pendant le confinement. Mais 1 sondé sur 10 tout de même dit l'inverse, et affirme avoir bu plus. Parmi eux, la moitié disent avoir consommé de l'alcool plus fréquemment que d'ordinaire.

Le stress, l'ennui, le manque d'activité, et le plaisir sont les principales raisons citées par les répondants selon l'étude.

Les numéros d'aide moins sollicités

Peut-être sommes nous seulement au début des problèmes. Certains spécialistes craignent que les addictions aux drogues, au tabac ou à l’alcool continuent de s’accroitre malgré le déconfinement, chez les personnes qui choisissent de rester isolées.

Santé Publique France rappelle qu'il est possible de se faire accompagner, alors que les appels aux plateformes d'aide ont fortement baissé pendant le confinement.

Mais ces services sont toujours bien actifs. Deux numéros : 3989 pour Tabac Info Service ; le 0 980 980 930 pour Alcool Info Service.