Un quart des postes de médecins vacant à Bourges

Bourges, France

La rédaction du Point a fait les comptes et le constat est sans appel : 800 médecins manqueraient dans les services d'urgences partout en France.

Une réalité encore plus criante dans les hôpitaux de province, et notamment en zone rurale. C'est ainsi qu'à Bourges, la directrice de l'hôpital Jacques Cœur, Agnès Cornillault, estime qu'un quart des postes de médecins dans les services berruyers sont vacants : "On a des postes vacants dans de très nombreuses spécialités comme la gériatrie, l'anesthésie réanimation, l'imagerie, la gastro-entérologie, etc, énumère t-elle. Et actuellement au centre hospitalier de Bourges il nous manque 20 infirmiers".

Résultat, des lits ont dû fermer dans certains services, et pour remplir les plannings, la directrice doit faire appel à des intérimaires payés à prix d'or : plus de 1.000 euros la journée !

La région n'attire pas naturellement les candidats, alors la directrice de l'hôpital de Bourges multiplie les projets qui leur donneront envie de venir s'installer dans le département du Cher : "Nous n'avions pas de service avec des lits d'hospitalisation complète de cancérologie. On a écrit et conçu le projet alors que nous n'avions pas d'oncologue. En présentant à deux oncologues l'ensemble des services et le projet que nous avions, nous avons réussi à recruter deux oncologues".

En parallèle, un travail est mené pour que les habitants viennent moins à l'hôpital. L'établissement a ainsi mis en place des visites au domicile de personnes âgées, de la prévention qui permettra peut-être plus tard d'éviter des hospitalisations.