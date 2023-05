"Un racket" : à Nancy, la paquet de cigarettes à 11 euros ne passe pas auprès des fumeurs

Ça n'est certainement pas passé inaperçu auprès des fumeurs qui se sont rendus depuis ce lundi chez leur buraliste. Le paquet de cigarettes est passé à plus de 11 euros pour plusieurs marques depuis le 1er mai. "Un racket", confie, énervé pendant sa pause-clope Stéphane. "Ça devient un luxe de fumer, un plaisir pour les riches plus que pour les petits salariés", ajoute celui qui fume 10 à 15 cigarettes chaque jour.

ⓘ Publicité

Vraiment utile ?

Conséquence selon lui, ce sont les autres types de commerces qui en profitent. "Soit le commerce illégal de tabac, soit aller le chercher aux frontières." Noémie a choisi la deuxième option, la voie légale, en allant régulièrement au Luxembourg, mais elle se débrouille également autrement. "Je prends aussi du tabac à rouler car ça tient plus longtemps, on cherche les petites combines comme on peut", explique-t-elle.

Seulement voilà, les petites combines ne parviennent pas toujours à combler le manque. "J'ai décidé de me priver sur autre chose", lâche Jean-Marie. Pourtant, selon l'association "alliance contre le tabac", monter les prix est le meilleur moyen de lutter contre le tabagisme. "Il faudrait que ça passe à 20 euros, et encore, pour que j'arrête", confie Benjamin, un paquet par jour. Seul David semble réfléchir : "Je suis dans l'optique d'arrêter parce que c'est devenu trop cher". Sauf qu'après 4 jours sans fumer, il a craqué et repris une cigarette ce mardi.