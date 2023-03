“Un rapport parisien, éloigné de la réalité” - réactions aux menaces sur les petites maternités

La conclusion est brutale : "une réduction accrue du nombre de maternités" est nécessaire et il serait "illusoire de soutenir" celles réalisant moins de 1.000 accouchements par an. C’est le verdict émis dans un rapport présenté à l'Académie de médecine , rédigé sous la houlette du gynécologue Yves Ville, chef du service d'obstétrique de l'hôpital Necker à Paris.

Dans le collimateur : 111 petites maternités sur les 452 réparties en métropole. Celles de Bayeux, Argentan et l’Aigle (entre 400 et 600 naissances par an) pourraient être menacées. Il ne s’agirait pas de les fermer, mais d’en faire des lieux de suivis des futures mamans avant et après l’accouchement. Mais les naissances seraient réservées aux grandes maternités voisines. Stéphanie Barbier, présidente de l'Union Régionale des professions de santé pour les sages-femmes, rejette vivement ce scénario et répond point par point aux critiques soulevées dans ce rapport.

Sur le principe : “Quand j'ai pris connaissance de ce rapport, je vous avoue que j'ai oscillé entre la colère et le désespoir d'avoir un rapport aussi parisianisme et qui a une vision vraiment limitée de la question et des solutions”.

Ces maternités souffrent de pénurie de personnel, ce qui entraîne parfois la fermeture : “La difficulté de fonctionnement des maternités, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et qui ne concerne pas uniquement les petites maternités, mais aussi les grosses usines à bébés. C'est un problème d'attractivité des professions médicales, que ce soit les sages-femmes, les gynécos, les pédiatres, les anesthésistes et autres. Si on pense qu'en mettant les patientes dans des usines à bébés, on n'aura pas besoin de personnel supplémentaire dans ces grandes maternités, c'est une erreur”.

Des équipes moins bien préparées en raison du faible nombre de naissances ? "On peut imaginer que le personnel qui n'a pas, effectivement, beaucoup de prises en charge, puisse bénéficier d'une formation continue dans des grandes maternités. Par exemple en faisant quelques gardes par ans pour “garder la main” même si c'est un peu délicat comme expression. Mais s' il arrive quelque chose de non anticipé au moment de la naissance, dans un établissement niveau un (NDLR : les petites maternités) les personnels sont formés pour prendre en charge les difficultés".

Uniquement de grandes maternités ? “On veut déshumaniser la naissance. Imaginez si on fait venir les patientes, parce que c'est ça dont il s'agit, dans un hôtel pendant une semaine en attendant le terme de leur grossesse. Coincées entre quatre murs, sans leur famille. Quand est-ce que le travail va se mettre en route? On ne le sait pas. Ce rapport est une catastrophe".

Philippe Van Hoorne, maire de l’Aigle, “en colère” :

“Nous avons aujourd'hui les moyens, le personnel nécessaire et compétent, pour assurer les 400 à 450 naissances annuelles. Nos maternités n'atteignent pas le chiffre de 1000 naissances par an mais les patientes connaissent l'endroit où elles vont accoucher et le personnel qui s'occupera des premières minutes des enfants. Je pense que ce côté humain est certainement primordial pour nos habitants. Cela me met en colère véritablement. N'oublions pas que la France, il n'y a pas que des métropoles, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans les territoires ruraux”.