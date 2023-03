Un rapport préconise de renforcer les moyens à la maternité de Forbach en arrêtant les accouchements ailleurs

Le rapport sur les maternités en France, présenté devant l'Académie de médecine mardi 28 février, a fait l'effet d'une petite bombe. Le document, rédigé par plusieurs spécialistes et dévoilé par Le Parisien , vise à remodeler le réseau de maternités en France, pour concentrer les moyens sur les établissements les plus demandés : les maternités de type 2 et 3, parfois qualifiées d'"usines à bébés" tant la demande est importante face aux capacités d'accueil. C'est le cas de celle de Forbach, citée dans le rapport, qui a accueilli 991 naissances en 221.

Les maternités de Saint-Avold et Sarreguemines menacées ?

Pour concentrer les efforts sur ces établissements plus importants, les rédacteurs du rapport, représentés par le chef de la maternité de l'hôpital Necker à Paris, appellent à arrêter les accouchements dans les maternités les plus petites, de type 1, si elles accueillent moins de 1.000 naissances par an. Au total, 111 des 452 maternités pourraient être concernées, dont celles de Saint-Avold et Sarreguemines en Moselle-est.

Avec le risque de devoir faire plus de route pour aller accoucher ? "L’allongement des trajets entre le domicile et le lieu de naissance imposé par de tels regroupements nécessitera une coordination entre référents de la communauté périnatale de proximité et le recours aux moyens de transport médicalisé, en particulier les SAMUs", précise le rapport.