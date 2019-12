Un réacteur nucléaire de nouveau arrêté à la centrale de Golfech, après une fuite

Golfech, France

L'unité de production n°2 de la centrale nucléaire de Golfech (Tarn-et-Garonne) "a été arrêtée ce lundi matin, après la constatation d'une fuite vapeur sur une tuyauterie située en salle des machines, dans la partie non nucléaire des installations", a annoncé la direction du site dans un communiqué. Selon elle, "cet arrêt n'a aucune conséquence sur la sûreté des installations, la sécurité des personnes, ni sur l'environnement". La direction du site tarn-et-garonnais ajoute que "la réparation sera menée au plus tôt pour permettre de redémarrer l'unité n°2 en toute sûreté, dans les meilleurs délais". Dans l'attente, "l'unité de production n°1 est actuellement en production et à la disposition du réseau électrique national".

Un réacteur remis en service il y a quatre jours seulement

Selon la direction, le réacteur venait d'être remis en fonctionnement jeudi dernier, après un arrêt programmé depuis le 5 octobre dernier pour le recharger en combustible.

Un incident s'était produit sur la même unité le 12 octobre lors d'"opérations de vidange" d'un réacteur. La direction avait admis "un non-respect des règles générales d'exploitation" lors de cette vidange, dû à une erreur humaine. L'incident avait été déclaré à l'Autorité de Sûrteé Nucléaire, qui avait mené une inspection renforcée sur le site, en octobre, avec une vingtaine d'inspecteurs.

L'ASN avait pointé la "dégradation" de l'exploitation dans son dernier rapport annuel.

La centrale de Golfech compte deux réacteurs d'une puissance de 1.300 mégawatts chacun. Ils produisent en moyenne chaque année 50% de la consommation électrique de la région Occitanie.