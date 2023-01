Un record de production de Doliprane en 2022 pour l'usine Sanofi à Lisieux

C’est une pénurie qui touche depuis des semaines le médicament n°1 en France, le paracétamol. La forme en sirop, pour les enfants, notamment. Il ne manque pas de matière première, de principe actif, acheté à l’étranger. C’est sa transformation en gélule, comprimé, sachet, sirop ou suppositoire qui n’arrive pas à suivre la demande.

Malgré un mouvement social qui a perturbé quelque peu la production, le groupe Sanofi enregistre un record de production de Doliprane l'an dernier en France ! Le célèbre médicament du laboratoire pharmaceutique est notamment fabriqué dans le Calvados à Lisieux où le nombre de comprimés produits a augmenté de 49% par rapport à 2021.

5 000 comprimés par minute

En pleine pénurie de paracétamol, le premier fabricant français, Sanofi, tourne à plein régime, y compris à Lisieux, la plus grande usine Sanofi de Doliprane de Normandie. D’ailleurs, l’an dernier a été une année de production record avec plus de 420 millions de boites de Doliprane fabriquées et vendues en France. "Ici, on sort 5 000 comprimés par minute et environ 300 000 par heure" indique Aurélie Rouault, responsable production chez Sanofi.

Vers un agrandissement l'usine lexovienne ?

Les fabricants ne parviennent pas à suivre la demande mondiale, la demande est trop forte depuis l'épidémie de Covid et avec cet hiver, la grippe et la bronchiolite. Le gouvernement pointe aussi un mouvement social, notamment dans cette usine de Lisieux, ces derniers mois, pour expliquer les tensions d'approvisionnement sur le Doliprane, ce que réfute Rafik Amrane, en charge des affaires industrielles : "Il y a eu des mouvements sociaux dans le cadre de l'inflation, comme dans beaucoup d'endroits en France, mais qui ont eu très peu d'impact sur notre production, sur ce site et sur nos autres sites".

Agrandir l'usine de Lisieux ou en construire une autre, cela pourrait être une solution face à la pénurie. Sanofi dit attendre la publication des résultats financiers du groupe dans presque trois semaines pour faire de possibles annonces sur le sujet.