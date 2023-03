Maternité de Sedan : les nouveaux médecins auront une rue à leur nom

Voilà une idée étonnante pour attirer des professionnels de santé. La maternité de Sedan risque de ne plus pouvoir accueillir de femmes enceintes dans les prochaines semaines, faute de personnel. Deux anesthésistes partent notamment à la retraite dans le service. La communauté d'agglomération Ardenne Métropole et l'Agence régionale de santé (ARS) essaient de convaincre. Elles proposent aux candidats retenus de donner leur nom à une rue de Sedan ou de Charleville-Mézières.

ⓘ Publicité

"Toutes les manières inimaginables"

Trois anesthésistes, deux gynécologues et un pédiatre sont recherchés. Une annonce doit paraitre dans des journaux nationaux à partir de ce vendredi 17 mars, dont Le Monde, Le Figaro, Libération et Le Journal du Dimanche. Cette campagne de communication sous forme de pleine page va coûter plus de 100 000 euros.

"Malgré des mois de recherches, aucun candidat ne s’est fait connaître pour leur succéder. D’où cette campagne, destinée à attirer à la fois l’attention et les vocations de toutes les manières imaginables. Y compris par une promesse peu commune", explique la communauté d'agglomération dans un communiqué.

Plus de 500 futures mamans sont accueillies chaque année à la maternité de Sedan.

Inquiétude chez les soignants et leurs soutiens

Cette situation à la maternité de Sedan inquiète les professionnels de santé et le Comité de défense des hôpitaux de proximité des Ardennes. Ce dernier regrette de ne pas avoir de nouvelles sur l'avenir du service. Une réunion était organisée le 27 février à Charleville-Mézières avec des élus et les autorités.

Michèle Leflon, la présidente du comité, parle de "mépris pour les personnels et les futures mamans". L'ARS et la direction du Centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes n'ont pas répondu à nos sollicitations sur ce sujet.