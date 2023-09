Un refuge ferme ses portes à Toulouse après la mort de trois chiens

Depuis lundi, trois chiens sont morts de la maladie de Carré dans un refuge à Toulouse (Haute-Garonne). C'est un virus qui ressemble à celui de la rougeole qui a fait un retour en force dans notre région à la mi-août dans les Pyrénées-Orientales.

Un refuge est fermé pour 15 jours minimum

Sur sa page Facebook, le refuge ATPA - SPA, situé impasse Marie Laurencin à Toulouse, annonce la fermeture provisoire de ses locaux pour raisons sanitaires. Dans un premier temps, il était question de huit jours, mais désormais la direction parle d'une quinzaine de jours.

"Seules les adoptions de chats peuvent se faire sur rendez-vous. Aucun abandon n'est accepté", écrit le refuge sur Internet. Depuis lundi, trois animaux sont morts de la maladie de Carré. Un maladie infectieuse que l'on appelle parfois la "maladie des jeunes chiens". Elle doit son nom au vétérinaire Henri Carré.

Le virus de la Maladie de Carré est transmis au chien par contact oro-nasal via des sécrétions ou excrétions contenant le virus. Une maladie très contagieuse pour laquelle il existe un vaccin, mais aucun traitement. Les symptômes : une morve purulente au niveau du nez et des yeux, des boutons à l'abdomen, un émail dentaire qui se détruit ou encore de la fièvre les premiers jours et des signes neurologiques du type épilepsie.

"Il y a fort longtemps qu'il n'y avait pas eu cette maladie" - Anne-Marie Aubert, directrice du refuge

Le refuge de Toulouse est en cours de désinfection. Il est fermé depuis lundi, et d'après sa directrice Anne-Marie Aubert, il pourrait rester fermé tout le mois d'octobre. "Des mesures doivent être prises de manière draconienne, des mesures d'hygiènes, même si ça ne plaît pas a tout le monde, mais il faut être très stricte" explique Anne-Marie Aubert avant d'ajouter, "les box vont être javélisé, les animaux qui pourraient nous alerter, doivent être éloigné. Un travail très conséquent. Psychologiquement c'est très dure mais physiquement aussi. Je n'ai jamais vécu une crise pareil."