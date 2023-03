Un réseau de santé lancé dans le secteur du Pic-Saint-Loup

C'est une sorte de réseau médical qui vient d'être lancé autour du Pic-Saint-Loup. La septième Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) du département, composée de 165 professionnels de santé. Les médecins représentent un tiers des professionnels, généralistes et spécialistes, mais il y aussi des orthophonistes (44), des masseurs-kinésithérapeutes (19), des infirmières (18) ou encore des pharmaciens (14).

ⓘ Publicité

Vaincre le sentiment d'isolement des professionnels

La CPTS couvre 35 communes du Grand Pic-Saint-Loup et cinq du nord de Montpellier, dont Castelnau-le-Lez. Cela représente près de 85.000 habitants. Excepté les cinq villes du nord de Montpellier, ce sont plutôt des petites communes, beaucoup de villages. Dans le secteur, deux caractéristiques : la part des + de 75 ans est importante et, plus globalement, 11% des patients n'ont pas de médecin traitant, c'est élevé.

11% des patients sans médecin traitant

Ce dernier point, il faudra le corriger, c'est une des priorités. La prévention en est une autre, avec le dépistage des cancers (sein, col de l'utérus, colorectal). Tout comme le suivi des patients qui présentent des problèmes cardiaques, de diabète, de surpoids. Ou encore un parcours de soins autour de la personne âgée.

Une meilleure coordination pour de meilleurs soins

À ce jour, dans le département, près de la moitié du territoire est couverte par une CPTS. Restent les zones urbaines, cinq projets sont actuellement en cours. Le contrat signé ce lundi par la CPTS, l'ARS et l'Assurance maladie prévoit un accompagnement financier : jusqu'à 428.000 euros pour cinq ans. L'argent peut servir à indemniser les professionnels mobilisés ou à acheter de l'équipement numérique sécurisé.