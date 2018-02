Paris, France

C'est la déception, l'incompréhension du côté de l'association "Vivre sans thyroïde", et de son avocat Me Christophe Lèguevaques. En janvier, ils avaient saisi en référé le tribunal de grande instance (TGI) de Paris, dans le but d'obtenir des informations sur la nouvelle formule du Levothyrox. Le médicament est utilisé pour les problèmes de thyroïde, et son changement de formule en mars 2017 a entraîné des effets secondaires (maux de tête, fatigue, vertiges, etc) chez de nombreux patients.

Ce vendredi, le TGI s'est déclaré incompétent et renvoie le dossier vers le TGI de Lyon, siège du laboratoire allemand Merck qui produit le médicament controversé. "Je ne comprends pas cette décision", commente Me Lèguevaques, qui envisage plutôt de se tourner vers Lyon, "pour ne pas perdre de temps", plutôt que de faire appel de la décision.

De son côté, le laboratoire Merck juge la décision du TGI "cohérente", car "elle montre que ce type de procédure ne peut pas être multiplié devant toutes les juridictions civiles de France."

Le lactose remplacé par du mannitol

Les malades restent déterminés. L'association "Vivre sans thyroïde" a un objectif : obtenir des informations sur la nouvelle composition du Levothyrox. Merck a conservé le principe actif, la molécule, mais il a changé l'excipient, en remplaçant le lactose par du mannitol (notamment utilisé comme édulcorant dans les chewings-gums) et de l'acide citrique. "Pourquoi ce changement de formule, d'où vient le mannitol, nos questions sont simples, mais Merck fait la sourde oreille", regrette Beate Bartès, la présidente de l'association. Qui demande, avant tout procès sur le fond, une expertise scientifique indépendante.

Les malades demandent des preuves

Si Merck a changé de formule, c'est d'abord parce que l'ANSM (l'Agence du médicament) le lui a demandé pour des raisons de stabilité du médicament, se défend le laboratoire. Mais aussi pour des raisons d'intolérance au lactose. "Soit, alors que Merck nous prouve de façon chiffrée, précise, qu'il y avait bien des cas d'intolérance avec l'ancienne formule du Levothyrox. Qu'il prouve son instabilité en fournissant le taux de rotation des formules successives en laboratoire", demande Me Lèguevaques, l'avocat de "Vivre sans thyroïde".

Merck et le marché chinois

L'association et son avocat ont les yeux braqués sur la Chine. En effet, ils soupçonnent Merck d'avoir modifié la formule du Levothyrox pour conquérir le marché de l'Asie, où l'intolérance au lactose est avérée. "Merck a investi des millions dans son usine en cours de construction en Chine, on est en droit de se poser des questions", explique Me Lèguevaques. Qui s'interroge sur la provenance du mannitol...Viendrait-il de Chine ?

Non, rétorque Merck. "Le mannitol est produit en Europe. Il coûte plus cher que le lactose, nous n'avons aucun intérêt commercial là-dedans. Par ailleurs, notre usine chinoise ne produira rien avant 2020", nous a précisé le laboratoire.