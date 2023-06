Un risque d'exposition dans le Nord Franche-Comté au radon, gaz radioactif

Le message de sensibilisation est passé par le Pôle métropolitain Nord Franche-Comté : une alerte est lancée face au risque du radon !

Venant des roches de granit du massif vosgien, ce gaz dangereux est inodore, incolore, mais surtout radioactif. En se glissant dans les habitations, il peut même provoquer des cancers du poumon.

Le risque d'exposition au radon dans nos bâtiments est particulièrement important à Belfort et autour de la cité du Lion. Selon les derniers calculs de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), une vigilance particulière est à suivre au nord et à l'ouest de la cité du Lion : au-delà de Belfort, les secteurs de Coutenans ou Giromagny par exemple sont touchés.

La carte d'évaluation au radon est établie par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). - IRSN

Pour savoir si ce gaz est présent chez vous, vous pouvez récupérer un dosimètre, un appareil de mesure est disponible gratuitement dans les mairies concernées.