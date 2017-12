Périgueux, France

Un robot chirurgical pour assister des chirurgiens à Périgueux : c'est une première en Dordogne ! Depuis le 17 octobre, les chirurgiens de la polyclinique Francheville, à Périgueux, opèrent avec l'assistance du robot chirurgical Da Vinci. Fabriqué en Californie, la machine retranscrit les mouvements complexes des mains du chirurgien à l'aide de pinces articulées et miniaturisées.

Le robot permet d'intervenir en urologie (cancer de la prostate, de la vessie, du rein), mais aussi dans d'autres domaines, comme en gynécologie (hystérectomie, cancérologie pelvienne), en chirurgie viscérale (colorectale, pancréatique et oesophagectomie). Un atout pour la polyclinique qui espère offrir de meilleurs soins en Dordogne, et attirer de nouveaux chirurgiens : "On arrive à faire des choses qu'on n'arrivait même pas à faire spontanément avec nos mains !" raconte le Dr Faramarzi-Roques, chirurgien urologue, qui a réalisé six opérations depuis la mi-octobre.

C'est comme si on était dans le ventre du patient !

— Dr Faramarzi-Roques est chirurgien urologue

Plus de précision, meilleure vision pour le chirurgien

Da Vinci est aujourd'hui utilisé par trois chirurgiens de la polyclinique, et offre une vision en trois dimensions. C'est aussi pour le patient d'énormes bénéfices : récupération plus rapide et moins de complications. "Aujourd'hui, on a des patients qui ont une meilleure reprise d'autonomie", explique le Dr Mouzin, chirurgien urologue.

Le robot chirurgical a coûté 650.000 euros à l'établissement, qui souhaite aussi attirer de nouveaux chirurgiens : "Beaucoup de jeunes praticiens sont formés sur cette technologie là, et donc c'est un argument supplémentaire d'attractivité pour compléter nos équipes, et pouvoir offrir de meilleurs soins en Dordogne", explique Pierre Malterre, le directeur de Francheville. Dix opérations ont été réalisées avec Da Vinci depuis la mi-octobre... et ça n'est qu'un début.