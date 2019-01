VIDÉO - Un robot chirurgical dernière génération à la clinique du Parc

Castelnau-le-Lez, France

La clinique du Parc à Castelnau-le-lez vient de se doter du Da Vinci X, un robot chirurgical dernière génération. Il est utilisé dans plusieurs spécialités notamment pour le traitement des cancers. C'est le second installé dans la région Occitanie, le premier dans l'Hérault. Avant de rejoindre le bloc opératoire, il était présenté ce mardi toute la journée dans le hall de la clinique. Les patients et les visiteurs pouvaient ainsi le tester.

Le robot est plus précis

Sur un écran 3 D le chirurgien voit l'intérieur du corps du malade dans lequel sont plongés les petits bras du robot, sorte d'araignée géante. Le robot n’opère pas seul, c'est le médecin qui le contrôle mais cela change complètement notre manière de travailler explique Thomas D'Annoville chirurgien thoracique vasculaire qui s’entraîne depuis deux ans : "Jusqu'à présent on tenait les outils dans nos mains, avec ce robot on travaille à distance et c'est le robot qui tient les outils. Cela permet d'être beaucoup plus précis car le robot corrige les éventuels tremblements de nos mains".

De plus, cette technologie permet d’effectuer des interventions complexes en ne procédant qu’à quelques petites incisions. Ceci permet au patient de revenir plus rapidement à une vie normale. Le robot sera aussi utilisé en chirurgie urologique, digestive et ORL notamment pour le traitement des cancers. Première opération programmée dans une quinzaine de jours. Un robot de ce type coûte entre 800.000 et 2 millions d'euros.

Le robot présenté dans le hall de la clinique du Parc Copier

Thomas D'Annoville chirurgien thoracique. Il s’entraîne depuis deux ans avec ce robot qu'il utilisera à partir du mois d'avril pour opérer des cancers des poumons Copier

Les lunettes pour voir l'intérieur du corps du patient en 3D © Radio France - Sébastien Garnier