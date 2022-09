Un robot chirurgical dernière génération fait son entrée au groupe hospitalier de La Rochelle

1,3 million d'euros. C'est la somme déboursée par le Groupe hospitalier Littoral Atlantique (GHLA) pour acquérir Da Vinci, un robot chirurgical développé par l'entreprise californienne Intuitive. Un bijou technologique présenté aux équipes soignantes du groupe hospitalier à La Rochelle vendredi 30 septembre.

Désormais à la disposition des chirurgiens de l'hôpital Saint-Louis et du Centre hospitalier de Rochefort, ce robot offre de nombreux avantages. Sa précision permet de mener des opérations à la fois complexes et très peu invasives, ce qui occasionne bien moins de saignements, moins de risques de complications et moins de temps passé à l'hôpital.

Pierre Thépot, le directeur général du Groupe Hospitalier Littoral Atlantique (GHLA) prend en main le robot Da Vinci. © Radio France - Philippe Peyre

Pour les chirurgiens, aussi, le bénéfice de ce robot-assistant est important. Pour l'utiliser, il suffit de s'asseoir devant une console, sorte de centre de contrôle et de visualisation, et de saisir les manipulateurs qui dirigent les "bras" du robot. "En étant assis, en ayant la tête et les coudes posés, c'est un confort de travail qui fait qu'on est beaucoup plus serein physiquement. Et un chirurgien qui est reposé va forcément faire mieux", souligne le Docteur Christophe Pires. "Le tremblement est gommé, ce qui fait que les gestes sont précis. Donc ça, c'est une sécurité supplémentaire", complète le chirurgien urologue au sein du groupe hospitalier.

Les "bras" du robot Da Vinci, contrôlés depuis la console où s'installe le chirurgien. © Radio France - Philippe Peyre

Acquérir un tel robot représente un investissement financier conséquent, mais c'est stratégiquement important pour le GHLA. "C'est une demande de la patientèle de pouvoir avoir accès à une activité chirurgicale robotisée et donc c'est important pour nous d'y répondre. D'autant plus que sur notre bassin, nous sommes les seuls à pouvoir y répondre aujourd'hui", explique Pierre Thépot, Directeur général du groupe hospitalier. "Cela nous positionne et pour nous, c'est une activité essentielle qui concerne beaucoup de secteurs chirurgicaux", poursuit le directeur.

Le robot est utilisé aussi bien en urologie, en gynécologie ou encore en chirurgie digestive et chirurgie thoracique.