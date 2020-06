VIDÉO - Un robot désinfecteur développé à l’université de Lorraine

Un robot désinfecteur est actuellement développé à l'université de Lorraine, sur le technopole de Metz. Il sera programmé pour couvrir une pièce et ainsi traiter toutes les surfaces et l’air avec des rayons UV.

L’idée est née aussi vite que la crise sanitaire liée au coronavirus a éclaté. Un robot désinfecteur est en développement à l’université de Lorraine, au laboratoire de génie informatique, de production et de maintenance. C'est un projet mené avec le prestataire Ditex et la société sarrebourgeoise Tech3D.

Ce robot sera capable dans quelques mois de couvrir seul une pièce et de combattre les virus comme le covid-19 en diffusant sur le sol et dans l’air des rayons UV, des rayons ultraviolets.

Le produit final avec les lampes UV. © Radio France - François Pelleray

Le directeur du laboratoire, Nidhal Rezg, confie comment est née l'idée.

Choisir le chemin le plus long

Ce robot pourrait faire gagner du temps et gagner en frais de nettoyage les établissements qui accueillent du public car en seulement 15 minutes, il pourra désinfecter tout un espace. L'enjeu pour le directeur du laboratoire, Nidhal Rezg, est de développer un algorithme pour rendre autonome et efficace ce robot : "On développe la trajectoire de désinfection, le robot va choisir le plus long chemin à parcourir en 15 minutes afin d’envoyer ses rayons UV dans tous les points de la pièce".

Le robot sera programmé pour s'arrêter dès qu'il repérera une présence humaine, car la dose en rayon UV est importante. "Les UV permettent de modifier l’aspect génétique du virus qui ainsi ne pourra pas se reproduire" poursuit Nidhal Rezg.

Pour les hôpitaux, restaurants, supermarchés...

Ce projet est co-développé avec Tech3D dont le manager général est Freddy Hagen qui imagine les applications possibles : "Le but est bien sûr de commercialiser ce produit pour le proposer aux hôpitaux mais aussi pour des gymnases, des restaurants, des supermarchés". L'objectif est de rendre opérationnel ce robot dans les six mois, ce qui est rapide pour un projet de recherche.

Ce laboratoire de l'université de Lorraine a également développé depuis le confinement un respirateur artificiel fabriqué uniquement avec une imprimante 3 D et 10 fois moins cher qu'un respirateur classique.