Un robot normand pour aider les personnes âgées à prendre leurs médicaments

L’entreprise normande Anthrop développe une enceinte connectée pour rappeler aux personnes âgées de prendre leurs médicaments. Ce projet baptisé MémoMed se concrétisera en janvier lors d'une phase de test et est financé par la région Normandie et par l’Union européenne.

Un assistant vocal pour ne pas oublier de prendre ses médicaments. C’est le concept de MémoMed, un projet développé par l’entreprise normande Anthrop. Il est soutenu par le pôle de compétitivité Tes à Colombelles, dans le Calvados, et financé par la région Normandie et l’Union européenne.

Le risque d'oublier ses médicaments

Ce petit robot pour aider les personnes âgées, c’est François Millet, le président de l’entreprise Anthrop, qui en a eu l’idée. Il a déjà développé une enceinte connectée locale, baptisée Barnabé, et en la testant sur le terrain, les aides à domicile rencontrées lui ont fait part d’une problématique.

« Aujourd’hui, il y a beaucoup de personnes âgées qui oublient de prendre leurs médicaments ou qui les prennent mal et ça conduit même à des hospitalisations, raconte-t-il. Alors je me suis dit qu’il y avait possibilité d’y remédier avec la technologie. »

Une solution technologique adaptée

Pour se faire, il a développé MémoMed pour perfectionner son enceinte connectée Barnabé en y ajoutant la fonctionnalité des rappels de prise de traitement.

« Ce que je voudrais c’est même que le robot dise quel médicament prendre alors je travaille actuellement avec des pharmaciens normands pour mettre ça en place », détaille, François Millet.

Et pour que les utilisateurs ne se lassent pas des rappels, il développe ce qu’il appelle des scénarios.

« Par exemple l’assistant vocal va parfois dire, « c’est l’heure de prendre le médicament rouge », parfois il dira le nom du médicament… Ça permet de ne pas trop s’habituer au rappel au point de l’oublier », explique l’entrepreneur.

Valoriser les territoires ruraux

Le projet MémoMed c’est aussi un projet 100% normand qui se veut proche des territoires ruraux, souligne Magali Scelles, directrice du pôle de compétitivité Tes qui l’accompagne.

« L’idée c’est vraiment de resserrer les liens avec le local et pour cela l’assistant vocal privilégie les commerçants du coin dans ses recommandations à commencer par le pharmacien.»

Une proximité avec le local qui est d’ailleurs au coeur même de l’identité de l’entreprise, indique François Millet, le président de l’entreprise.

« Nous on est à Argentan, l’enceinte est fabriquée à Dives-sur-Mer, on travaille avec des associations d’aide à domicile locales et on est sur le terrain avec eux. Pas question d’aller à Paris, on est restés chez nous et on travaille avec des gens de chez nous.»

Bientôt une nouvelle phase de test

Et l’enceinte plaît chez les gens de chez nous qui l’ont déjà testée. Ils sont plusieurs dizaines de foyers dans l’Orne et dans la Manche a l'avoir utilisée. D’après François Millet, il n'y a même rien de plus simple pour eux.

« Ils parlent à l’assistant vocal comme à leurs petits-enfants de trois ans et tout se passe très bien », s’amuse-t-il.

D’autant plus que l’enceinte a d’autres fonctionnalités comme mettre la radio, connaître la météo… et trouve rapidement sa place dans la routine quotidienne de ses utilisateurs.

Prochaine étape à présent : le test de l’enceinte avec l’option rappel de prise des médicaments qui commence en janvier.