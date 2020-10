Un robot pour limiter les risques d’erreur dans les chimiothérapies à Charleville-Mézières

À Charleville-Mézières, c'est un robot qui contrôlera désormais la préparation des chimiothérapies des patients traités à l'hôpital Manchester. L'établissement, avec l'Agence régionale de santé, a investi 163.000 euros dans une Drugcam. Après Strasbourg, Charleville-Mèzières est le deuxième site du Grand-Est à accueillir cet équipement, le 36ème en France.

Le Drugcam surveille et analyse les faits et gestes des préparateurs en pharmacie et lance des alertes en cas d'erreur. À chaque manipulation, une caméra identifie les produits utilisés et les quantités et lance une alerte en cas d’erreur.

La Drugcam limite les risques d'erreur humaine dans la préparation des traitements de chimiothérapie - Julie Séverin (CH Nord-Ardennes)

Limiter les risques d'erreur humaine

L'hôpital Manchester prépare 10 000 chimiothérapies par an. Chaque traitement est personnalisé. "L’œil humain peut se tromper au bout de cinquante préparations dans la journée. Les préparateurs avaient peur de faire des erreurs. D’autant que l’on a des flaconnages très proches les uns des autres", explique Anne Bianchi, pharmacien hospitalier, responsable de l’unité de préparation des chimiothérapies au centre hospitalier intercommunal du Nord-Ardennes.

Jusqu'à présent, les deux préparateurs en pharmacie se contrôlaient eux-mêmes. L’un d’entre eux était obligé d'interrompre sa tâche pour contrôler le travail de son collègue, au risque de perdre le fil de ses propres manipulations.

De fait, le robot fera gagner un temps précieux car en deux ans, les traitements étant de plus en plus complexes, le nombre de chimio a augmenté de 18% à l'hôpital Manchester de Charleville-Mézières.