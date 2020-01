Un Robot pour opérer les patients à la Polyclinique sainte Marguerite d'Auxerre.

Auxerre, France

La partie du robot la plus impressionnante c'est celle qui comporte trois bras articulés.

Un bras tient une caméra endoscopique, les autres tiennent des instruments chirurgicaux. Le tout est manipulé par le chirurgien grâce à une console située à quelques mètres. Le robot Da Vinci , c'est une véritable avancée technologique selon Adil Ouzanne. Il est chirurgien urologue à la polyclinique. "Pour un cancer de la prostate par exemple, le robot nous aide à avoir plus de précisions grâce à la vision 3D et grâce à des instruments qui ont une articulation qui s'apparente à l'articulation du chirurgien."

Les bras articulés sont manipulés par le chirurgien grâce à une console située à quelques mêtres. © Radio France - Damien Robine

"On peut opérer avec davantage de sécurité et de précision"

Michel Poinsard aussi à les yeux qui brillent devant le robot ..il pratique la chirurgie viscérale et digestive. Il a été l'un des premiers a utiliser la technique de la cœlioscopie, qui permet de limiter la taille des incisions lors d’interventions chirurgicales. "C'était une révolution dans les années 80. Et là, avec le robot, on peut opérer avec beaucoup plus de sécurité. C'est vraiment un grand pas pour la chirurgie de l'obésité et la chirurgie colorectale."

"Moins de douleurs et moins de temps d'hospitalisation pour les patients"

Des chirurgiens qui se frottent les mains à l'idée d'utiliser le robot. Mais les patients aussi peuvent se réjouir . Cette nouvelle technologie, sans intervention humaine directe, doit permettre notamment de réduire les risques d'infections et de complications postopératoires . Et ce n'est pas le seul avantage, notamment en ce qui concerne une intervention sur la prostate explique Nordine Deffar, chirurgien urologue. "Beaucoup moins de douleurs pour eux. Ils restent hospitalisés moins longtemps. Et le retour à l'absence de fuites urinaires est beaucoup plus précoce avec ce type de machine."

L'équipe du bloc opératoire et les chirurgiens autour du robot qui sera opérationnel début février © Radio France - Damien Robine

Le robot a été livré à la Polyclinique d'Auxerre fin décembre. En ce moment c'est la période d'essai et de réglages. Les premières opérations chirurgicales sont prévues début février.