Un salon pour les familles à la maternité du CHU de Dijon

La maternité du CHU de Dijon a inauguré ce mardi 19 septembre, un salon familles financé par le Rotary Club Dijon Bourgogne. Un petit salon pour de grands avantages.

Ce nouveau salon des familles inuaguré ce mardi 19 septembre à la maternité du CHU de Dijon est une pièce très colorée tant par son mobilier que par ses murs. Il propose des canapés, des fauteuils et même un espace pour les enfants. C'est, en fait, une ancienne salle de réunion qui s'est métamorphosée en salon confortable...

Une démarche entreprise il y a 22 ans

Ce salon s'inscrit dans une démarche entamée en 1995. A l'époque, la Bourgogne n'était pas un exemple en matière de mortalité comme l'explique le professeur Paul Sagot, le chef du Pole maternité et du service Gynécologie Obstétrique Biologie de la reproduction au CHU de Dijon.

"Depuis 1995, toute la priorité pour le CHU de Dijon et son pôle maternité était de redresser le taux de mortalité et la morbidité, tant pour les mamans que pour les nouveaux nés, parce que la Bourgogne était particulièrement mal placées en France sur ces taux de mortalité pour les mères et pour les nouveaux nés. C'est pour ça qu"a été créé le réseau périnatal de Bourgogne pour faire en sorte qu'à travers tout le le maillage hôpitaux publics et privés, il puisse y avoir une mise en adéquation entre le lieux où la femme allait être pris en charge pour son accouchement et l'équipement médico-technique nécessaire pour elle et pour son enfant. Cette sécurité de la mère et de l'enfant reste notre priorité"

Accompagner la parentalité

Un accompagnement à la parentalité a été lancé simultanément pour que le lien mère-enfant, le lien entre les deux parents et l'enfant et lien entre toute la famille et l'enfant puisse se faire le mieux possible.

"Bien sur on reste sur un dépistage des pathologies. On reste sur la priorité que toute grossesse pouvant brusquement se décompenser sur le plan maternel, fétal ou néonatal et c'est pour ça qu'on met en place un accompagnement à la parentalité" ajoute le professeur Paul Sagot. Ce salon a ainsi vu le jour grâce au concours du Rotary Club Dijon Bourgogne qui a entièrement financé les travaux et le mobilier. Une facture de 9 500 euros. Il permet aux femmes d'y recevoir leur famille et leurs enfants plus grand dans un autre cadre que celui d'une chambre avec un lit. Il existe un coin pour que les enfants puissent jouer. Cette salle permet également aux jeunes parents de se rencontrer ou de participer à des réunions avec des professionnels du service.

la cérémonie d'inauguration du salon familles à la maternité du CHU de Dijon - Céline Cornillat - CHU Dijon Bourgogne

Entre la maison et l'hôpital

Ce salon est aussi un peu comme une transition entre la maison et la chambre d'hôpital. C'est d'ailleurs pour cette raison que le décor n'est ni trop scolaire, ni trop austère. Et cela joue aussi sur le stress du toute la famille car s'il y a un enfant plus grand, il peut venir voir son petit frère ou sa petite sœur pendant quelques minutes puis jouer tout en restant à coté de sa famille agrandie.

Ecoutez le professeur Sagot, chef de service Gynécologie Obstétrique Biologie de la reproduction au CHU de Dijon ce mercredi sur France bleu Bourgogne à 6H43 et 8H15