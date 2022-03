Un Sarthois crée une appli pour connaître la qualité de l'eau du robinet

Une appli pour l'eau du robinet ! Le Sarthois Cyril Ledru a conçu un programme informatique compilant et actualisant les nombreuses informations disponibles sur la qualité de l'eau, commune par commune, partout en France. Ce travail de fourmi ressemble à celui de "Yuka" qui permet de scanner les produits alimentaires et cosmétiques pour en connaître l'impact sur notre santé. "Les données brutes sur la qualité de l'eau existent. Tout le monde peut les consulter, par exemple sur le site du Ministère de la Santé", rappelle l'informaticien. "Mon objectif était de les vulgariser et de les rendre accessibles au plus grand nombre", explique-t-il.

Un code couleur facilement interprétable

Le résultat est cette application gratuite, baptisée "Lyzo", téléchargeable sur les smartphones Android et Apple. Sur un moteur de recherche, vous tapez le nom de votre ville ou de votre village. Puis apparaît la qualité de l'eau correspondante, sous forme de codes de couleurs, facilement interprétables. "Vert : l'eau est conforme, elle est de bonne qualité. Orange : lorsqu'il y a des non-conformités. Rouge lorsque l'eau est, par exemple, déconseillée aux personnes sensibles, aux nourrissons ou aux femmes qui allaitent. Et noire, lorsque l'eau est non potable et donc inconsommable", détaille Cyril Ledru. En cliquant sur la couleur en question, il est possible d'obtenir des informations détaillées. L'appli "Lyzo" renseigne aussi sur la "dureté" de l'eau (le calcaire) et le niveau de nitrates.

Un outil unique

Grâce au programme informatique, les données ("open data") sont traitées automatiquement. Mais Cyril Ledru intervient ponctuellement pour en vérifier certaines. Personne avant lui n'avait pensé à inventer un tel outil qui répond à une demande de transparence formulée par de nombreux Français. "Globalement, dans 80% des cas, l'eau de notre robinet est de très bonne qualité", rassure l'informaticien sarthois.