Un Sarthois réussit une photo inédite de la station spatiale internationale

Maxime Oudoux est parvenu à prendre en photo le passage de l’ISS dans le ciel sarthois en janvier dernier, au moment de la conjonction de la Lune, Mars et Vénus. Un cliché partagé depuis dans le monde entier.

Avant d’être amateur de photo, Maxime Oudoux est passionné d’astronomie, « depuis l’âge de 5 ans », raconte ce Cherbourgeois d’origine. Il avait donc tout étudié avant d’aller installer son trépied dans la campagne près du Lude, le 31 janvier dernier.

« Je voulais photographier la conjonction de la lune, Mars et Vénus, et je savais qu’il fallait aller à cet endroit pour avoir l’alignement entre Mars et la station spatiale internationale », explique Maxime Oudoux. « Ensuite, il fallait déclencher à 19H59 précises. J’ai choisi un temps de pose de 15 secondes pour que le passage de l’ISS soit matérialisé par un trait lumineux ». La photo est garantie sans trucage, même si Maxime Oudoux a dû la traiter car « en astrophotographie, les images sont sombres, c’est normal ».

Publié par la référence mondiale de l’astrophotographie

Webmaster de Sarthe Développement « dans le civil », Maxime Oudoux a monté son auto-entreprise de photo il y a deux ans. Il a d’abord partagé son cliché dans des groupes Facebook de passionnés, avant de la soumettre à l’Apod, Astronomy picture of the day. « C’est un site qui publie chaque jour une image des beautés du ciel, souvent des images de la Nasa ou de l’Agence spatiale européenne, mais le grand public y a aussi accès. Ils l’ont publiée le 4 février après avoir vérifié son authenticité ».

Clin d’œil à Thomas Pesquet

Depuis quelques jours, la photo de Maxime Oudoux circule dans le monde entier, grâce notamment aux réseaux sociaux. Un succès qui doit beaucoup selon lui à ce qu’il appelle « l’effet Thomas Pesquet ». « Ce n’est pas forcément une image facile à comprendre et pourtant il y a un intérêt du grand public, c’est bien de voir que les gens sont devenus curieux de ce qui reste assez mystérieux », se réjouit l’astrophotographe. Il espère maintenant que le Français de la station spatiale internationale, Normand comme lui, verra sa photo. « Plus elle est partagée, plus il y a de chances que ça arrive ».

LIRE AUSSI Revivez la sortie de Thomas Pesquet dans l'espace en caméra embarquée