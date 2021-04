Un satellite en partie fabriqué en Bigorre bientôt dans l'espace

Le décollage de la fusée Véga est prévu à 4 heures du matin, dans la nuit de mardi à mercredi, de la base de Kourou, en Guyane. Et dans cette fusée, un satellite en partie local ! Certaines parties de la structure optique, en carbure de silicium, comme les supports des miroirs par exemple, ont été fabriquées par une entreprise de Bigorre, Marsen-Boostec, installée à Bazet, au nord de Tarbes (Hautes-Pyrénées).

Un savoir-faire unique en France

Cette entreprise bigourdane est spécialiste, "c'est un savoir-faire unique en France", assure le directeur commercial Michel Bougoin. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que des fabrications locales sont envoyées dans l'espace. On peut également citer le plus gros télescope actuellement en orbite ou certaines pièces du satellite Gaïa qui cartographie en ce moment la voie lactée. "La clé de notre matériau, c'est qu'il est très solide et très léger, et qu'il conduit bien la chaleur", ajoute le directeur commercial de Marsen-Boostec, ce qui explique qu'il soit très sollicité.