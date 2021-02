Un scientifique manceau à l'écoute de la planète Mars

Membre de l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie de Toulouse, le Manceau Baptiste Chide a participé à la mise au point du micro qui équipe le robot Perseverance, attendu sur Mars ce jeudi. Depuis trois ans, il travaille sur ce que cet équipement permettra d'entendre et d'analyser.

Depuis tout petit, Baptiste Chide rêvait de travailler en lien avec l'espace. Alors à la veille de l'arrivée de Perseverance, le robot de la Nasa, et de "son" micro sur la planète Mars, ce jeudi vers 21 h 30, le Manceau de 28 ans peine un peu à trouver le sommeil : "Il me tarde d'y être pour déjà être sûr qu'on se pose correctement. Il y a de la pression car ce n'est jamais simple. Mais il y a surtout beaucoup d'excitation et il me tarde aussi d'être à la semaine prochaine pour entendre les premiers sons !"

Ancien élève en prépa au lycée Montesquieu du Mans, ingénieur diplômé de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace de Toulouse, Baptiste Chide a ensuite mené une thèse de doctorat, pendant trois ans, spécialement dédiée à ce premier micro envoyé sur Mars. Et qu'il va suivre chaque jour pendant de nombreuses semaines, dès son activation assez rapidement après l'atterrissage : "On va vivre un peu à l'heure martienne, rigole Baptiste Chide, on va se réveiller en même temps que le robot, lui envoyer nos commandes. Lui va effectuer ses opérations en automatique pendant la journée. Et le soir, il va nous renvoyer les données donc on sera là à nouveau pour les récupérer, les analyser, les écouter." Des sons qui seront ensuite dévoilés au grand public.

Quel est l'intérêt scientifique de ce micro ?

Installé en haut du mât du robot, sur SuperCam, l'un des sept instruments embarqués sur Perseverance et géré par l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie de Toulouse (que Baptise a désormais rejoint en tant que chercheur post-doctorant), ce micro a été soumis à une batterie de tests afin de vérifier sa résistance au décollage ou aux températures qui règnent sur Mars (-63 degrés en moyenne). Mais le scientifique manceau a aussi et surtout travaillé sur son intérêt scientifique : "Ca a été beaucoup de travail expérimental en laboratoire pour reproduire les conditions atmosphérique de Mars, les sons que l'on pourrait y entendre et surtout déterminer ce que l'on pourrait en tirer."

Concrètement, ce micro semblable à ceux qui équipent nos téléphones portables pourra écouter les bruits du robot, de son bras articulé, de ses roues "afin de faire des diagnostics de bonne santé". Il pourra également capter le bruit des roches qui seront "vaporisées" par le laser à 8 000 degrés de SuperCam afin d'en déduire des informations sur leur dureté et leur densité. Mais l'une de ses missions principales consistera à écouter le bruit des vents et des tempêtes de poussières qui balayent la planète rouge.

En savoir plus sur l'atmosphère martienne

"En les étudiants, explique le jeune chercheur, on va pouvoir déterminer la vitesse, l'orientation de ces vents." Un complément à tous les outils de météorologie déjà envoyés sur place. "L'atmosphère proche de la surface est très dynamique et on a encore du mal à la modéliser. Donc plus on aura de données, plus on pourra affiner nos modèles et comprendre la météo martienne. Et ça, c'est capital pour le futur, quand on enverra des hommes par exemple, afin de pouvoir se poser en toute sécurité."

Une possibilité de faire avancée la science atmosphérique pour préparer un premier vol habité vers la planète rouge, que la Nasa estime possible dans les années 2030.