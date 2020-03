Un second cas de coronavirus détecté en Creuse

Un nouveau cas de coronavirus a été détecté en Creuse. Il s'agit d'une femme dont on ignore l'âge et le lieu de résidence. Mais on sait en revanche qu'elle ne fait pas partie de l'entourage du premier malade, qui se trouve au Grand-Bourg.

La personne est confinée

Cette nouvelle personne contaminée est confinée mais elle n'est pas hospitalisée. Elle fait l’objet d’un suivi et a d’ores et déjà reçu l’ensemble des consignes nécessaires à la gestion de la situation afin de limiter l’éventuelle propagation du virus. Elle va devoir respecter un isolement pendant au minimum 14 jours.

Santé Publique France et l’Agence Régionale de Santé, étudient son cas afin de garantir la bonne application des mesures de précaution pour elle-même et ses proches.