Un cas de dengue a été détecté dans le Var, chez une personne résidant dans la commune de Solliès-Pont. Il s'agit du second cas de dengue autochtone dans le département détecté cette année après une première personne identifiée à Toulon fin juillet.

Un second cas de dengue autochtone dans le Var

Un cas de dengue a été détecté dans le Var, chez une personne résidant dans la commune de Solliès-Pont. Il s'agit du second cas de dengue autochtone dans le département détecté cette année, depuis le début de la surveillance saisonnière. Le premier cas avait été identifié à Toulon fin juillet.

L'Agence régionale de santé précise qu'à ce jour aucun lien épidémiologique n'a été établi entre les deux cas.

La dengue est une maladie qui se transmet de personne à personne par une piqûre de moustique infecté par le virus (le moustique tigre en métropole). Les symptômes de la dengue sont le plus souvent de type grippal (fièvre, maux de tête, courbatures) et ils se manifestent dans les 3 à 14 jours (4 à 7 jours en moyenne) qui suivent la piqûre.

Une enquête de voisinage et une démoustication

Pour éviter la propagation de la maladie, le quartier du lieu de résidence de la personne touchée a fait l'objet d'un traitement de démoustication dans un périmètre de 200 mètres. Il s'agit d'éliminer les moustiques adultes potentiellement infectés et supprimer les gîtes abritant des larves de moustiques.

Plusieurs équipes de l'Agence régionale de santé et de la cellule régionale de Santé publique France mènent actuellement une enquête auprès du voisinage de la personne atteinte. Les personnes qui présenteraient ou auraient présenté des symptômes de la maladie sont invitées à se signaler afin de pouvoir être diagnostiquées.

La dengue est asymptomatique dans 50 à 90 % des cas. La forme "classique" est bénigne et se manifeste par une forte fièvre de début brutale. Elle est souvent accompagnée de frissons ou encore de maux de tête. L’évolution est le plus souvent favorable au bout de quelques jours. En revanche, la forme sévère peut survenir dans moins de 5% des cas et peut être mortelle, selon Santé publique France.