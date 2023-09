Un service d'accès aux soins de santé pour les plus précaires à l'hôpital de Nyons

C'est un dispositif méconnu mais essentiel. Une permanence d'accès aux soins de santé ouvre ce lundi à l'hôpital de Nyons. Elle s'adresse à tous ceux, majeurs, qui ont des difficultés d'accès aux services de soins. Il ne s'agit pas d'accueillir ceux qui n'ont plus de médecin traitant, mais bien de prendre en charge, gratuitement, les plus précaires : Ceux qui n'ont pas de couverture sociale, plus de mutuelle. Les personnes isolées vont pouvoir bénéficier de visites médicales et de soins grâce à la présence désormais d'une infirmière et d'un docteur. Ce service existait déjà à l'hôpital de Nyons mais il y avait seulement une assistance sociale pour les démarches administratives.

A partir de ce lundi, la permanence tenue par l'infirmière Cathy Dubar recevra toute personne en situation de précarité pour obtenir une visite médicale et des médicaments, les lundis, mercredis, et jeudis de 9h à 12h30 et de 13h à 16h30, et le mardi de 9h à 12h30.