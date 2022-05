Le service neuro-vasculaire "suspendu" à l'hôpital de Tarbes à partir du 1er juillet

Faute de médecins, la direction de l'hôpital de Tarbes annonce la "suspension" de l'unité neuro-vasculaire. Il s'agit du service qui prend en charge les AVC. L'activité devra être transférée vers les hôpitaux de Pau et Toulouse.

L'hôpital de Tarbes annonce qu'il va manquer un service à partir du 1er juillet. La direction parle d'une "suspension", il faut sans doute y voir un caractère temporaire. Il n'empêche que le service touché par cette pénurie de personnels est l'unité qui s'occupe des AVC, les accidents vasculaires cérébraux. L'activité du service "suspendu" sera transférée vers les sites de Pau ou Toulouse qui sont déjà surchargés. Le directeur de l'hôpital de Tarbes explique que cette décision est liée au manque de neurologues disponibles.

Manque de bras pendant les congés d'été

Ils sont deux neurologues dans cette unité de quatre lits et, selon la direction, il n'y en a qu'un seul en capacité de la diriger. Le contexte de l'été et les congés des uns et des autres auraient ainsi conduit la direction à décider de suspendre le service. Le directeur de l'établissement, Christophe Bouriat, insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une fermeture mais bien d'une suspension.

Concrètement, l'hôpital ne perd pas son autorisation d'avoir une unité neuro-vasculaire, mais pour l'instant, il n'y a pas assez de médecins pour la maintenir ouverte. Christophe Bouriat confie qu'il "déplore d’en arriver là". Une procédure de réorientation est à l’étude pour les patients en urgence. En priorité à l’hôpital de Pau, mais les lits y sont aussi limités. Sinon, ce sera vers le CHU de Toulouse, en sachant que les délais de transferts sont plus longs.