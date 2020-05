Un cas de coronavirus détecté suite au vaste dépistage à l'hôpital de Saint-Maixent-l'Ecole

Les résultats des tests à l'hôpital de Saint-Maixent-l'Ecole sont connus. Un cas de coronavirus a été confirmé sur plus de 350 personnes testées.

253 soignants et une centaine de patients et résident de l'ehpad ont été testés

Le soulagement du directeur de l'hôpital de Saint-Maixent-l'Ecole. Un large dépistage du coronavirus a été organisé en début de semaine sur le site du groupe hospitalier du Haut-Val-de-Sèvre et du Mellois. 253 soignants ont été testés et une centaine de patients et résident de l'ehpad.

"Il n'y a pas de cluster à l'hôpital de Saint-Maixent-l'Ecole. C'est un soulagement"

Bilan : un seul cas positif parmi les soignants. Un cas asymptomatique. Ce dépistage avait été décidé suite à la découverte de 7 cas la semaine précédente - 20 cas depuis le début de l'épidémie. "Il n'y a pas de cluster à l'hôpital de Saint-Maixent-l'Ecole. C'est un soulagement", souligne Hervé Maury, le directeur du groupe hospitalier. "Nous avons une situation maîtrisée aujourd'hui, ça conforte aussi une organisation avec des gestes "barrière" efficaces mais il faut rester très prudent on le sait avec ce virus qu'on ne maîtrise pas du tout".

Concernant le dépistage massif à l'ENSOA, les chiffres ont été dévoilés ce vendredi soir. On dénombre 30 cas positifs à l'école sur 1913 tests réalisés tout au long de la semaine chez les militaires et civils travaillant sur le site, mais aussi les élèves.