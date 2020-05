Un seul décès en hôpital lié au coronavirus en Normandie ce week-end

Une chiffre qui peut sembler rassurant, à la veille du déconfinement. L'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie a dévoilé son bilan quotidien du Covid-19, et il fait état d'un seul décès entre le samedi 9 et le dimanche 10 mai. "Le confinement a rempli son rôle et a été efficace. Il a permis de ralentir la circulation du virus sur notre territoire de manière significative", détaille l'ARS dans son point de situation.

Au dimanche 10 mai 2020, 530 personnes sont hospitalisées en raison du coronavirus en Normandie. Un chiffre en diminution de 4,2% en 72h. Dans le détail, ce sont 161 personnes en Seine-Maritime, 150 dans le Calvados, 104 dans l'Eure, 61 dans l'Orne et 54 dans la Manche.

Parmi ces 530 personnes, 58 sont dans un service de réanimation. Une diminution de 3,3% en 72h.

Une personne, originaire de l'Orne, est décédée en hôpital ce dimanche 10 mai. Il n'y en avait pas eu hier. Au total, 371 personnes sont décédées du coronavirus en hôpital en Normandie. L'âge moyen des victimes est de 82 ans.

Pour ce qui est des EHPAD, sur les 388 présents dans la région, 144 ont fait état au moins d'un cas, dans 77 d'entre eux, ce sont plusieurs cas qui ont été testés. 250 décès ont été enregistrés dans les EHPAD normands.

Entre le 24 février et ce dimanche 10 mai, 3 977 personnes ont été testées positives au coronavirus en Normandie en 34 915 prélèvements.

En prévision du déconfinement, l'ARS recommande de contacter son médecin traitant dès l'apparition de symptômes évocateurs du virus, même légers, et d'auquel cas éviter tout contact avec d'autres personnes. L'Agence précise également qu'il y a maintenant un centre de prélèvement pour les dépistages à moins de vingt minutes du domicile de chacun. La liste des centres est disponible ici et sera actualisée régulièrement.