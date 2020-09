Un signe de vie dans l'atmosphère de Vénus ?

Des chercheurs ont établi la "présence apparente" dans les couches nuageuses de Vénus de phosphine, un gaz qui sur Terre est associé à la vie. Cette découverte est qualifiée par le chef de la Nasa d'"événement le plus important" dans la recherche de vie extraterrestre.

La phosphine, un signe de vie ? : les scientifiques divisés

C'est la première fois que l'on découvre ce composé dans l'une des quatre planètes telluriques de notre système solaire, la Terre mise à part. La phosphine a été détectée par l'observation de l'atmosphère vénusienne à l'aide de deux radiotélescopes. C'est un gaz que l'on retrouve sur terre produit par des micro-organismes qui vivent dans des milieux sans oxygène. Conclusion : il y a donc une chance d'avoir détecté des organismes vivants dans les nuages de Vénus. Mais les scientifiques sont divisés car il y aussi des explications non biologiques à la présence de phosphine. On trouve par exemple ce composé dans les planètes géantes gazeuses du système solaire, comme Saturne, mais il n’est pas d’origine biologique, c’est-à-dire du vivant.

Priorité à Vénus !

"Il est temps de donner la priorité à Vénus", lance l'astronome australien Alan Duffy, alors que les missions de recherches de vie se concentrent aujourd'hui sur Mars, assaillie de sondes et de robots américains et autres. Vénus est aussi connue sous le nom d'étoile du Berger, son atmosphère de gaz carbonique, à 97%, baigne dans une température de surface autour de 470°C avec une pression plus de 90 fois plus grande que la nôtre. Mais c'est dans l'épaisse couche de nuages hyper acides, nappant la planète jusque autour de 60 km d'altitude, que les chercheurs supposent que les molécules de phosphine peuvent se trouver.

Une découverte qui va sans doute relancer l’intérêt pour cette planète. Elle a été explorée dans les années 1960 mais rapidement considérée comme moins intéressante que Mars. La Nasa annonce qu'elle compte envoyer une sonde vers Vénus en 2026