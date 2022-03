Un simulateur de vieillesse pour les salariés d’une résidence seniors à Joué-lès-Tours

Le personnel de la résidence pour personnes âgées du groupe Domitys à Joué-lès-Tours a fait un bond dans le futur. La semaine dernière, pendant quelques minutes, serveurs ou encore commerciaux ont pu porter une combinaison de vieillissement. Le but ? Prendre conscience des difficultés physiques liées à l’âge.

La raideur articulaire et perte d'audition et de vision simulées

A la résidence La Jocondie, Sophie Gobert, employée du groupe Domitys propose à Céline Langlais, serveuse, d’enfiler une panoplie pour le moins étrange. Plus de 20 kg de matériel censés reproduire "le poids de l'âge", affirme malicieusement Sophie Gobert.

Je ne vois rien du tout - Céline Langlais, serveuse à la résidence

Céline Langlais entreprend ainsi un parcours, parée de coudières et de genouillères reproduisant la raideur articulaire, d'un casque auditif simulant une perte d'audition et d'une paire de lunette réduisant le champ visuel. "On est moins sûr des pas qu'on fait, ça paraît beaucoup plus bancal. Je peux regarder devant moi, je ne vois pas sur la vision périphérique, je ne vois rien du tout", remarque-t-elle au bout de quelques pas effectués dans une chambre de la résidence.

Elle poursuit son chemin jusqu'à un lit, essaye de s'allonger, difficilement. Se relève, va pour attraper des objets, mais tout prend plus de temps. Même pour se servir un jus de pomme, "il faut se concentrer". Finalement, la jeune serveuse de 24 ans s'assoit dans un fauteuil, "fatiguée".

Comprendre ce que vivent les résidents au quotidien

Le but c'est d'intégrer ce qu'est le vieillissement - Sophie Gobert, chargée de réseau à Domitys

L'expérience est convaincante. "On comprend pourquoi les résidents mettent plus de temps à faire les choses. Ça ne sert à rien de vouloir qu'un résident se dépêche de manger, de se déplacer dans les couloirs... Tout prend plus de temps. Ça peut aussi nous aider à comprendre une tension psychologique qu'ils peuvent avoir parce que tout change", observe Céline Langlais.

Pour "intégrer ce qu'est le vieillissement", conclut Sophie Gobert, la combinaison est également présentée à des personnels soignants et des aidants.