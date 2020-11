Un simulateur mathématique pour mieux comprendre le Covid 19

Comment et à quelle vitesse se propage le coronavirus ? Pierrick Tranouez, chercheur à l'université de Rouen, spécialisé en modélisation mathématique, a travaillé sur le sujet en créant des modèles mathématiques. Une façon utile de comprendre le comportement d'un virus. Il a pu vérifier qu'un virus se propage plus vite dans un milieu dense, et moins vite quand on respecte des distances entre les gens. Il s'en est expliqué ce lundi matin sur France Bleu Normandie.

Pour tout comprendre des travaux ce site: https://covprehension\.org/simulator/