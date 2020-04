Parce que les très petites entreprises, les artisans et commerçants ne savent pas où s'approvisionner en masques pour leurs salariés, la Région Auvergne--Rhône-Alpes lance avec la Chambre Régionale des Métiers et la Chambre de Commerce régionale un site d'achat en ligne qui leur est dédié.

Un site d'achat de masques dédié aux artisans, commerçants et très petites entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes

Présentation du site dédié aux artisans, commerces et TPE d'Auvergne-Rhône-Alpes

Le site sera opérationnel le 4 mai, et auparavant testé avec les professionnels de la coiffure dès le 28 avril. Pour que les artisans et commerçants de la région Auvergne-Rhône-Alpes puissent acheter des masques en ligne pour protéger leurs salariés au moment du déconfinement.

Le conseil régional, la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat, la Chambre de commerce et d'industrie de région ont présenté ce site internet mis en place en "collaboration avec l'Etat et en partenariat avec la Poste" ce vendredi à Lyon.

Cette plate-forme d'achats doit permettre d'approvisionner les chefs d'entreprises, artisans et commerçants en équipements de protection grâce au stock de plusieurs centaines de milliers de masques constitué par la centrale d'achats de la Région. Ils seront mis à disposition de la Poste qui prendra en charge le traitement des commandes, et la livraison aux entreprises.

Premières livraisons à partir du 12 mai par lots de 20 ou 50 masques qui tous ont été fabriqués en Auvergne-Rhône-Alpes

L'opération est financée à hauteur de 700 000 euros par la Région pour les 500 000 premiers masques et la maîtrise d'ouvrage du dispositif, 300 000 euros pour la CRMA et 300 000 euros pour la CCI régionale qui aura aussi en charge l'information des chefs d'entreprise.

Voici l'adresse du site qui n'est pas encore opérationnel : kit.tpe.auvergnerhonealpes.fr